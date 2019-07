Furti di rame, controlli a tappeto: due arresti della polizia ferroviaria a Napoli

126 persone controllate, di cui 2 arrestate, nell’operazione “Oro Rosso” disposta ieri su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria per il contrasto al fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario, ed attuata dal Compartimento Polizia Ferroviaria con verifiche amministrative e contabili presso 26 ditte di smaltimento, ritiro e trasporto di materiali ferrosi e rottami dell’intero territorio regionale.



Nella provincia di Napoli, in particolare, nel corso dei controlli all’interno di un impianto di manutenzione in zona Gianturco, sono stati arrestati in flagranza del reato di furto aggravato due stranieri che avevano sottratto parti metalliche di locomotori di proprietà di Trenitalia, immagazzinate nel deposito. M.Y. marocchino trentatreenne pregiudicato per reati contro il patrimonio e B.S. trentaduenne cittadino del Mali, con pregiudizi di polizia connessi alla violazione della legge sull’immigrazione, sono stati fermati mentre tentavano di allontanarsi e trovati in possesso di arnesi atti allo scasso e della refurtiva consistente in numerosi pezzi di ricambio in metallo di treni e nell’archetto di un pantografo, consistente in una barra in lega di rame, di grosse dimensioni, che striscia sulla linea elettrica, alimentando i motori dei convogli, componente che uno dei due malfattori trasportava su una spalla. Giudicati con rito direttissimo sono stati condannati a 6 mesi di reclusione e 200€ di multa.



Le strategie di prevenzione e contrasto al fenomeno predisposte negli ultimi mesi dal Compartimento Polizia Ferroviaria di Napoli, con controlli serrati ai rottamai e servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie e di monitoraggio delle aree maggiormente a rischio, effettuati anche con l’ausilio dell’elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato, munito di telecamera wescam, nonché di droni, hanno prodotto un significativo calo dei furti di rame, che si è tradotto in una diminuzione costante sia rispetto ai mesi precedenti che con riguardo allo stesso periodo degli anni scorsi.

Venerdì 5 Luglio 2019, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA