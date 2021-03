Furti in casa a Frattaminore, arrestati due ladri nel campo rom di Secondigliano

I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato in flagranza per tentato furto aggravato in abitazione Robert Mijailovic, 27enne, e Ivan Jevremovic Milosav, 20enne, entrambi residenti presso il campo nomadi di Secondigliano.

I due sono stati sorpresi e bloccati dai militari dell’arma - impegnati in un servizio di controllo del territorio - mentre uscivano da una villetta a schiera di Frattaminore. I carabinieri hanno accertato che i due si erano introdotti all’interno della villetta forzando la porta di ingresso. I due uomini - probabilmente avvertiti da un complice che faceva da palo e sul quale sono incorso indagini per l’identificazione - alla vista dei carabinieri hanno tentato di fuggire. Sono stati bloccati dopo un breve inseguimento a piedi. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di due grossi cacciavite e dei guanti in lattice. I proprietari dell’abitazione, immediatamente avvertiti, hanno trovato l’intera casa a soqquadro ma hanno riferito che nulla risultava essere stato rubato.

