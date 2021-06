Furti in casa nella Costiera sorrentina: sgominata la banda slava

Gruppo di pregiudicati per furto in viaggio verso Sorrento con un'auto priva di assicurazione. Sono tutte di origine serba le quattro persone che l'altro giorno, giunte a Vico Equense, sono incappate nella rete dei controlli del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto di attività illecite, predisposta dai carabinieri della locale stazione, agli ordini del maresciallo maggiore Giuseppe Giudice, in collaborazione con gli uomini...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati