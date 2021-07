Furti nei negozi di piazza Garibaldi, denunciate tre ladre georgiane clandestine

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in piazza Garibaldi per la segnalazione di un furto in un negozio di abbigliamento.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla titolare la quale ha raccontato che, poco prima, era scattato l’allarme antitaccheggio dei varchi di uscita del negozio al passaggio di tre donne che erano state bloccate da un addetto alla vigilanza; inoltre, gli operatori hanno accertato che, poco prima, le tre avevano asportato diversi capi di abbigliamento, del valore di 175 euro, ai quali erano stati rimossi le placche antitaccheggio.

Tre georgiane tra i 23 e i 48 anni sono state denunciate per furto aggravato e soggiorno irregolare sul territorio nazionale; infine, la refurtiva è stata restituita alla titolare del negozio.