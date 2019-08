CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 1 Agosto 2019, 09:18

«Fate presto, scendete: la barca è pronta». Eccola la frase in codice che dava disco verde alle audaci scorribande di una banda di topi d'appartamento che tra il 2015 e il 2016 è riuscita a mettere a segno una decina di furti nelle abitazioni di Napoli e provincia. Dopo accurati sopralluoghi, il basista usciva di scena avvisando i complici che in casa non c'era nessuno, e il resto era quasi un gioco da ragazzi per ladri esperti nello scassinare anche le serrature più elaborate. Parlavano al telefono e così scattavano i furti: ma il gruppo non immaginava di essere intercettato dai carabinieri, giunti sulle loro tracce dopo una delicata e complessa indagine.