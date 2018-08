Furti e rapine nel Napoletano: banditi scatenati assaltano distributore e negozio hi-tech

Sabato 25 Agosto 2018, 10:13 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 10:22

VILLARICCA - Furti e rapine a raffica in provincia di Napoli. Ieri a Villaricca, nel tardo pomeriggio, banditi in azione in un distributore di carburanti: i malviventi, due persone armate di pistola, si sono fatti consegnare l'incasso dal gestore, dilenguadosi poi a bordo di uno scooter.Nella notte, invece, furto in un negozio di materiale informatico di Marano. In via Lazio, nel cuore della città, già in passato teatro di analoghi colpi, sono entrati in azione diversi ladri. Il danno non è stato ancora quantificato.Sui due episodi indagano i carabinieri della stazione di Villaricca e i militari dell'Arma della compagnia di Marano.