Mercoledì 6 Marzo 2019, 23:19 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2019 23:35

Fiamme alte, scippi ed urla nel cuore della notte. Questo è il Vasto a Napoli dove ormai la delinquenza sembra farla da padrona. Nonostante le denunce e le continue proteste dei cittadini, non è cambiato nulla in quello che è diventato il quartiere simbolo del degrado della città.Come si vede dai video girato in strada, un borseggiatore fugge subito dopo aver commesso un furto ai danni di un uomo che inizia ad urlargli contro. Ma non solo.Dall’angolo della strada si nota del fumo denso che viene dal marciapiede accanto sul quale erano state date alle fiamme alcune pedane in legno.«Solo l’intervento dei cittadini ha evitato il peggio» dichiara l’attivista Adelaide D’Ario. «Le cose in questo quartiere vanno sempre peggio e la politica è del tutto sorda alle nostre richieste. Non ci sono controlli tra i vicoli del Vasto dove si continuano a vendere alcolici a tutte le ore e dove i negozi degli extracomunitari restano aperti sino a tarda sera. Non riusciamo più ad uscire di casa per paura di trovarci in mezzo a qualche rissa o faccia a faccia con qualche esaltato. Purtroppo siamo del tutto abbandonati a noi stessi».