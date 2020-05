Furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale: 20enne arrestato a Pianura

Ieri mattina gli agenti del commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Vicinale Masseria Grande poiché la centrale di un antifurto satellitare aveva segnalato alla Sala Operativa la presenza di un’auto rubata da poco.



I poliziotti, giunti sul posto, hanno intercettato l’auto il cui conducente, alla loro vista, ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato e trovato in possesso di una centralina utilizzata per l’accensione dell’auto e di due cellulari con foto raffiguranti numerosi veicoli rubati.



Antonio Battista, 20enne napoletano, è stato arrestato per furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per guida senza patente poiché mai conseguita. Ultimo aggiornamento: 12:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA