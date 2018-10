Sabato 13 Ottobre 2018, 12:48

Giugliano. Banda della spaccata in azione, furto notturno in un bar: bottino di 70 euro e danni per mille euro. È quanto successo la notte scorsa alla Caffetteria Mariano di via fratelli Maristi. I malviventi, alle prime ore del mattino, hanno utilizzato un'auto - ariete per sfondare la serranda del bar e poi portar via pochi spiccioli: settanta euro. Immediatamente è scattato l'allarme e il titolare è giunto sul posto con le forze dell'ordine. I danni, secondo i gestori del locale, ammontano ad un migliaio di euro.