Martedì 9 Aprile 2019, 09:55

Giugliano. Banda della spaccata in azione, furto al pub: via con una televisione e birre, danni per 5mila euro. I ladri hanno avuto anche il tempo di smontare le telecamere e formattare l'hard disk per evitare di essere scoperti. Un raid messo a segno la notte scorsa al pub di corso Campano 'e tutt' n'ata storia' dove i ladri hanno utilizzato un'auto ariete per sfondare la serranda per poi entrare all'interno e portar via una televisione al plasma e diverse bibite tra cui molte birre. Un fanno che ammonta a cinquemila euro. "Il locale era chiuso per ristrutturazione e dovevamo aprire mercoledì - spiega il titolare -. Hanno smontato le telecamere e formattato l'hard disk, comunque giovedì riapriremo - conclude - nonostante questo furto". Ad indagare sull'ennesimo raid ci sono gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano.