Nell’ambito dei servizi notturni di controllo del territorio disposti dal comando provinciale di Napoli, i carabinieri della stazione di casandrino hanno arrestato per tentato furto aggravato Mariano Manna (cl. 90 di giugliano in campania) e Salvatore Passaretti (cl. 81 di Napoli), entrambi già noti alle forze dell’ordine.



I carabinieri hanno notato i due uomini che stavano forzando lo sportello di un’auto in sosta in via paolo borsellino e li hanno bloccati. Nelle loro mani due cacciaviti e una centralina che viene utilizzata per forzare l’accensione delle auto da rubare.



I due uomini ora sono agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA