Tentano di rubare un'auto nei pressi di un liceo nel Napoletano: gli studenti riprendono la scena e la diffondono sui social

Due ladri, giunti a bordo di uno scooter nei pressi del liceo scientifico Emilio Segrè di Marano, hanno tentato a più riprese di rubare un'auto in sosta in una delle traverse a ridosso dell'istituto.

I malviventi hanno agito stamani, in pieno giorno, ma alla fine non sono riusciti nel loro intento. Un tentativo, portato avanti con alcuni arnesi da scasso, durato diversi minuti e ripreso dagli smartphone degli studenti che dalle finestre della scuola hanno assistito a tutta la scena. Il video dei banditi in azione è stato poi diffuso sulle pagine dei social network.