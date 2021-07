Napoli, rubano stereo da un'auto già rubata: arrestati

Avevano appena sottratto lo stereo da un'auto già rubata da altri ladri, lo scorso aprile, quando sono stati bloccati dai carabinieri. Ora sono accusati di furto aggravato in concorso: Antonio Musella e Fulvio Castaldo, di 51 e 46 anni, sono stati sorpresi nella tarda serata di ieri in via del Cassano, a Secondigliano, subito dopo aver rubato il frontalino dello stereo da una vettura parcheggiata.

I militari del nucleo radiomobile di Napoli hanno poi scoperto che la vettura in questione era stata rubata lo scorso 26 aprile scorso ad Arzano e mai ritrovata. Quindi, la macchina è stata sequestrata e affidata a un deposito giudiziario; mentre i due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.