Napoli, rubano un’auto e fuggono all’alt in via Manzoni: un arresto e un fermo

Mercoledì sera gli agenti della Squadra Mobile hanno notato in via del Parco Primavera un'auto con due persone a bordo una delle quali, scesa dal veicolo, è salita su una vettura parcheggiata in strada e, insieme all'altra, si è allontanata velocemente.

I poliziotti hanno intimato l’alt ai conducenti che hanno accelerato la marcia innescando un lungo inseguimento fino a via Manzoni dove hanno imboccato direzioni differenti.

In quei frangenti i poliziotti hanno comunicato alla Centrale Operativa le descrizioni dei veicoli e dei fuggitivi, uno dei quali, in via Padula, ha dapprima impattato contro una pattuglia del Commissariato Posillipo, e poi ha tentato di investire i poliziotti fino a quando, in via Giustiniano, ha abbandonato il veicolo facendo perdere le sue tracce. L'uomo, identificato S.L., 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato rintracciato presso un’abitazione di via Pigna e sottoposto a fermo di P.G. per rapina impropria, lesioni e danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione.

L’altro conducente, invece, è stato raggiunto in via Manzoni dove ha perso il controllo dell’auto e ha tentato la fuga a piedi per poi essere definitivamente bloccato dopo una violenta colluttazione. L'uomo, A.C., 52enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per gli stessi reati.