Sorpreso tra le auto in sosta con il kit dello scasso: denunciato ladro a San Giorgio a Cremano

Giovedì sera gli agenti del commissariato di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in piazza Cappella al Pittore dopo aver ricevuto una segnalazione della presenza di un uomo che si aggirava tra le auto in sosta. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che armeggiava vicino a un'autovettura e lo hanno immediatamente bloccato rinvenendo, in uno zaino che portava al seguito, quattro cacciaviti, due torce ed un coltello. R.G., 42enne con numerosi precedenti di polizia, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA