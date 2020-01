Primo furto dell'anno nel Napoletano: gas per far saltare il bancomat e banca devastata

Un'esplosione spaventosa. L'istituto di Credito Popolare del corso Europa di Marano, preso di mira dai ladri subito dopo la mezzanotte, ha subito un'autentica devastazione. Non solo la parete esterna, ma anche gli interni della banca sono danneggiati in tantissimi punti. Danni strutturali per migliaia di euro. I malviventi, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero utilizzato del gas per far saltare lo sportello bancomat, poi sradicato e portato via con un'autovettura, con ogni probabilità una Opel nera. I carabinieri della compagnia di Marano hanno avviato le indagini del caso. Non è ancora chiaro l'importo del denaro custodito nello sportello oggetto del raid.

