Furto in casa della manager Asl Na 3 Sud: «Sono entrati mentre dormivo»

Mercoledì 19 Giugno 2019, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2019 16:08

TORRE DEL GRECO. Ladri nella notte in casa della manager dell’Asl Napoli 3 Sud: «Si sono introdotti in camera da letto mentre dormivo». La polizia del commissariato di Torre del Greco, agli ordini del primo dirigente Davide Della Cioppa, è sulle tracce degli ignoti che questa notte hanno rubato nella casa di Maria Antonietta Costantini, direttore generale Asl Na 3, in via Tironcelli.Entrati attraverso il patio esterno e forzando il cancello, i ladri sono entrati nell’appartamento in cui la manager vive sola e hanno trafugato diversi gioielli, soldi e perfino il computer in cui c’erano tutti i file di lavoro. Poi sono usciti lasciando alcuni oggetti per terra in casa e nel giardino. Alle 3 di notte la dottoressa Costantini si è svegliata e ha trovato tutto sottosopra.«Sono entrati persino in camera da letto mentre dormivo- ha detto- ma non mi sono accorta di nulla. In ogni caso resto qua, non vado via. Non bisogna mostrarsi deboli di fronte a questi atti». Questa mattina la manager ha chiamato la polizia che ha fatto i rilievi del caso e sta conducendo le indagini. Nonostante il furto, è la paura, la dirigente oggi è andata regolarmente a lavoro.