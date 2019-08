Sabato 17 Agosto 2019, 13:04

Un 31enne e un 17enne sono stati denunciati dai carabinieri per furto in abitazione a Casavatore, in provincia di Napoli. I militari della sezione radiomobile di Casoria hanno sorpreso i due la scorsa notte, intorno alle ore 3, in via I vico San Giovanni, dove si sono recati a seguito di una segnalazione di furto in un'abitazione.L'appartamento al piano terra è abitato da un uomo fuori città per le vacanze. I carabinieri hanno notato i due nascosti dietro un muretto, li hanno bloccati e perquisiti: avevano addosso cacciaviti e un paio di guanti ma anche un lettore dvd, un frontalino di autoradio e le chiavi di una Fiat 600, la refurtiva appena portata via dall'abitazione. I due rapinatori erano entrati in casa forzando la grata di una finestra. I militari hanno portato i due in caserma denunciandoli per furto in abitazione.