Commerciante derubato dall'incasso, poliziotti liberi da servizio arrestano rapinatore

Mercoledì 10 Luglio 2019, 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due poliziotti liberi dal servizio hanno arrestato un 48enne napoletano per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti, nella giornata di ieri, mentre erano nel traffico in via Brodolini a Casoria, hanno notato uno scooter con targa alterata che viaggiava proprio davanti alla loro auto. Uno dei due poliziotti, dopo aver osservato i movimenti dei due uomini sullo scooter, ha iniziato a seguirli a piedi. Poco dopo i due in sella allo scooter si sono avvicinati ad un'auto in sosta, il passeggero è sceso, ha infranto il finestrino dell'auto con una punta di trapano strappando con violenza una borsa contenente l'intero incasso di 26.900 euro di un esercizio commerciale.Il 48enne, appena voltatosi per scappare con la refurtiva, è stato bloccato dai due poliziotti, mentre il complice è scappato facendo perdere le proprie tracce. L'uomo ha tentato di colpire gli agenti con la punta del trapano che aveva ancora in mano, ma gli stessi sono riusciti ad immobilizzarlo. La refurtiva è stata riconsegnata alla vittima e il 48enne è stato arrestato.