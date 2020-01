Durante un servizio di pattuglia per prevenire e contrastare i reati predatori, i carabinieri della stazione di Volla hanno arrestato in flagranza di furto un Marcello Esposito, 32 anni, già noto alle forze dell’ordine e sorpreso all’interno di un cantiere edile in via Fraustino mentre portava via 400 metri di cavi di rame. © RIPRODUZIONE RISERVATA