I malviventi anon si inteneriscono nemmeno di fronte alle necessità sanitarie degli amici a quattro zampe. Nella giornata di ieri è infatti andato in scena un furto in pieno giorno tra le mura di una clinica veterinaria di via Pittore, nel centro cittadino. Sono da poco scoccate le 14 quando un uomo sulla quarantina con indosso un casco e un cappotto verde militare fa il suo ingresso nella struttura. All'interno della hall, con la titolare e l'assistente occupate a visitare un gatto e la segretaria in pausa pranzo, è presente solo una cliente in attesa proprio del felino. Sostenendo di essere venuto a riprendere il suo animale domestico, il soggetto impiega poi qualche minuto a entrare in azione, avvicinandosi in maniera sospetta al bancone con la scusa di accarezzare il cane della responsabile della clinica. Nel mentre, il malvivente apre la cassa per sottrarre i circa 200 euro in contanti al suo interno.Il ladro viene tuttavia tradito dai rumori del cassetto, che finiscono per alimentare i sospetti della donna. Alla richiesta di spiegazioni, il malvivente finge dapprima una chiamata alle forze dell'ordine, per poi sfruttare un momento di distrazione della sua inquisitrice per spintonarla e guadagnare rapidamente la fuga all'esterno in sella al suo scooter. Da qui l'allarme, con la dottoressa avvisata dell'accaduto a prendere atto del vile furto. Fortunatamente tutta la scena è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza interne al locale: i nastri sono ora in possesso dei poliziotti del commissariato sangiorgese, incaricati di far chiarezza sull'accaduto e identificare il sospettato a seguito della denuncia sporta dalla proprietaria della clinica. Non è chiaro se l'uomo fosse armato al momento dell'incursione: «È un bene non averlo scoperto, non so cosa sarebbe accaduto se fosse stata presente la segretaria», ha dichiarato in seguito la titolare temendo una vera e propria rapina. Gli agenti, comunque, sarebbero già sulle tracce del ladro.