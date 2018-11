Sabato 3 Novembre 2018, 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha legato alla sua auto la colonnina del parchimetro con l'intento - secondo la ricostruzione degli investigatori - di portarla via. Per questo un 43 anni di Acerra è stato arrestato dai carabinieri. Il fatto è avvenuto a Marigliano, nel Napoletano. In via De Vito l'uomo è stato bloccato mentre tentava di portare via un parchimetro, legando la colonnina alla sua utilitaria.