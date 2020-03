Furto con spaccata nella notte: razziati 40mila euro allo sportello bancomat nel Napoletano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c'è pace nelle ultime ore a San Giorgio a Cremano . Dopo la gambizzazione di un 35enne avvenuta lunedì sera in via Gramsci, in nottata altri malviventi - in tutta probabilità professionisti del settore - hanno divelto e rubato lo sportello bancomat principale della Monte dei Paschi di Siena, in. Il più classico dei furti «con spaccata», verificatosi in pieno centro e andato purtroppo a buon fine.La banda di ladri è entrata in azione attorno alle 4 del mattino, impiegando almeno due mezzi: il primo sarebbe stato utilizzato per sfondare la facciata della banca, il secondo per caricare la pesante cabina principale del bancomat. Da una prima stima fornita dalle forze dell'ordine, il bottino ammonterebbe a circa 40mila euro. Al lavoro sul caso gli agenti di polizia del vicino commissariato sangiorgese, in attesa dei nastri delle telecamere dell'istituto di credito.