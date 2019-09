Un 29enne incensurato di casoria, titolare di un forno su via Stadera, è stato arrestato per furto di energia elettrica dai carabinieri della stazione di Poggioreale. I militari, con il supporto tecnico di personale dell’enel, hanno scoperto che l’uomo aveva apposto una calamita sul contatore del proprio forno per alterare la registrazione dei consumi di energia e ridurre notevolmente le spese. è stato stimato, infatti, che ha rubato in totale circa 44mila euro. Terminate le formalità il 29enne è stato giudicato con rito direttissimo e condannato a 8 mesi di reclusione con pena sospesa.

Sabato 7 Settembre 2019, 11:55

