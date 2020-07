Furto di alcolici: fugge dai domiciliari e viene arrestato per la seconda volta in pochi giorni

​Aveva rubato bevande alcoliche al supermercato e investito una persona durante la fuga la scorsa settimana: ieri evade dai domicialiari e viene nuovamente arrestato dai carabinieri. È accaduto nella centralissima Sorrento. L'uomo, Dario Francesco Salvato, 37enne, era stato autorizzato a presenziare a un udienza presso il Tribunale di Torre Annunziata nel processo per rapina in cui è imputato. Al termine dell’udienza, però, non rientra nella sua abitazione: decide di concedersi una piacevole passeggiata con la compagna e i figli. I carabinieri della compagnia di Sorrento, coordinati dal capitano Ivan Iannucci, lo rintracciano in un vicoletto del centro storico. L'uomo non fornisce nessuna giustificazione e viene nuovamente arrestato, sottoposto ai domiciliari. È ora in attesa di giudizio.

Risale a pochi giorni fa la sua rapina al supermercato, da cui ha cercato di portare via bevande alcoliche, tra cui liquori, vino e birre. Tentativo fallito subito. L'uomo, rincorso dai dipendenti del negozio, ha scaraventato le bottiglie contro i suoi inseguitori. Si è infilato nell’auto del compagno fermo ad aspettarlo e, premendo forte sull'acceleratore, è schizzato via, noncurante degli uomini dinanzi a lui. Ha investito uno dei dipendenti del supermercato, ferendolo a una gamba. La vittima è, infatti, stata sottoposta alle cure dei sanitari dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento. L’episodio non è passato inosservato ai carabinieri della compagnia di Sorrento che lo hanno immediatamente inseguito. Allertate tutte le pattuglie della penisola, i militari sono riusciti a Piano di Sorrento a bloccare l’auto con i due malviventi. Per il 37enne è scattato l'arresto per rapina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA