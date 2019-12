Colpo fallito per i ladri d'auto hi-tech nel Napoletano: in fuga, perdono le centraline universali

Sono fuggiti abbandonando un’auto rubata e due centraline universali per l’accensione. È successo a Mugnano di Napoli ed è stato grazie al segnale dell’antifurto satellitare che i carabinieri della Tenenza di Melito sono stati avvisati di un furto in atto.

LEGGI ANCHE Ladri d'auto 4.0, interfaccia Obd per bypassare le centraline: tre denunciati, uno è minore

Quando sono arrivati in via Sansone, i militari hanno visto due persone che stavano cercando di manomettere la centralina di un’auto in sosta. I malviventi sono scappati e con loro anche il complice che li attendeva a bordo di un’altra macchina risultata rubata giorni fa a Marano.



LEGGI ANCHE

Quando i Carabinieri hanno ispezionato l’auto abbandonata hanno trovato 2 centraline ed attrezzi per lo scasso. L’auto sarà restituita al legittimo proprietario, non prima di essere sottoposta a rilievi tecnici per verificare la presenza di impronte lasciate dai fuggitivi.

LEGGI ANCHE Kit per ladri d'auto con attrezzi da scasso e centraline modificate

© RIPRODUZIONE RISERVATA