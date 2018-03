A conclusione di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Nola, i carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Nola di applicazione congiunta delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti di C.R. (classe '72), C.E. (classe '76), E.A. (classe '97) e C.A. (classe '78), responsabili, a vario titolo, in concorso fra loro di furto e tentato furto aggravati di carte d'identità in bianco in danno di vari Enti comunali. Le indagini, scaturite a seguito del furto di un centinaio di carte d'identità ancora da compilare avvenuto nel mese di maggio 2017 all'interno del Comune di Nola, sono state sviluppate attraverso l'acquisizione e relativa visione di numerosi filmati delle telecamere pubbliche e private localizzate lungo tutte le possibili vie di fuga dei responsabili, l'analisi di tabulati telefonici, l'attività tecnica d'intercettazione ed i servizi di osservazione e pedinamento, che hanno consentito di delineare un grave, concordante ed univoco quadro indiziario a carico delle persone indagate. L'attività investigativa ha altresì consentito di raccogliere ulteriori elementi a carico dei destinatari della misura cautelare in ordine a diversi episodi criminosi di analoga tipologia consumati presso le sedi dei Municipi di San Giuseppe Vesuviano, Teverola, nonché del tentato furto presso il Municipio di Marano di Napoli.

Sabato 31 Marzo 2018, 12:45 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2018 12:45

