​Il personale dell'unità operativa investigativa centrale della polizia municipale, con la collaborazione di tecnici dell'Enel, è intervenuto in via Lepanto a Fuorigrotta per effettuare il controllo di una paninoteca della zona. La verifica ha consentito di accertare la causa delle anomalie nella misurazione dei consumi di energia elettrica del locale che, attraverso la manomissione del contatore con la rottura dei sigilli e l'applicazione di un magnete alterava la registrazione della fornitura, riuscendo ad ottenere un risparmio sui consumi documentati pari al 95% di quelli effettivi.



Secondo le prime stime effettuate dai tecnici intervenuti il danno arrecato alla società erogatrice dell'energia elettrica, considerando il tempo nel quale si sono registrate queste anomalie, non deve essere inferiore ai 35mila euro. L'attività commerciale è stata chiusa e il titolare, M.L. di 56 anni, ritenuto responsabile della truffa aggravata, è stato denunciato.

Martedì 12 Giugno 2018, 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA