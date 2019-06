Furto di gasolio alle barche nel porto: condanna a 8 mesi per uno dei responsabili

Lunedì 3 Giugno 2019, 12:59

TORRE DEL GRECO. Tentarono di rubare carburante da una barca in ormeggio nel porto: condanna ad 8 mesi di reclusione per uno dei due responsabili. Con sentenza definitiva il tribunale di Torre Annunziata ha condannato a 8 mesi di carcere F.P., 40enne del luogo già noto alle forze dell’ordine.Nel maggio del 2016 l’uomo, insieme a un complice, fu scoperto dal comandante del motopeschereccio Lady Annamaria a tentare di rubare gasolio. Il comandante, che quel giorno aveva deciso di fare un’uscita in barca serale, all’arrivo al porto scoprì i due malfattori a bordo della sua barca che, appena lo videro, scapparono. Nella fuga lasciarono a terra una pompa per il prelievo della nafta e nove taniche da trenta litri di capienza.Furono momenti di terrore per il comandante che in un primo momento non riuscì a capire cosa stesse accadendo. Solo dopo che i due scapparono a bordo di un’automobile, chiamò i carabinieri e denunciò il fatto. Da allora i carabinieri della stazione Capoluogo, comandata da Vincenzo Amitrano, hanno avviato minuziose e complesse indagini di Polizia Giudiziaria che hanno condotto all’identificazione di uno solo dei due malfattori , F.P. di 40 anni di Torre del Greco, quale autore del reato di furto aggravato di gasolio.Il comandante del motopesca da tempo si era accorto di un notevole ammanco di gasolio e ingenuamente lo attribuiva ad un eccessivo consumo perché il motore era vecchio; invece era il risultato della visita dei ladri che riceveva evidentemente periodicamente.