Furto di motorini al Vomero, sgominata la gang: 19enne in cella, denunciati due minorenni

I carabinieri della stazione Vomero hanno arrestato per furto aggravato Perera Hettiarachchige Dennys Eshan Sulakshan, 19enne nato a Napoli e già noto alle forze dell'ordine. Due minori incensurati di 17 e 15 anni, entrambi di origini srilankesi, sono stati invece denunciati per lo stesso reato.

Tutti e tre sono stati sorpresi dai militari in via Girolamo Santacroce mentre tentavano di allontanarsi a bordo di un motociclo appena forzato e rubato. Due dei tre erano già in sella a un secondo ciclomotore risultato oggetto di furto.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Furto di condizionatori nell'albergo in dismissione, arrestati... LA TRUFFA Truffa agli anziani, falsa direttrice delle Poste si fa consegnare... LA SICUREZZA Movida a Frattamaggiore, controlli e multe ad automobilisti e...

Entrambi i veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari mentre l’arrestato è ora in attesa di giudizio. I due minori sono stati affidati ai genitori.