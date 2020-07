Su segnalazione della centrale operativa, gli agenti del commissariato di Ischia sono intervenuti presso un supermercato in via delle Terme per un furto.

I poliziotti hanno accertato che un uomo e una donna avevano asportato, occultandone in una borsa, due confezioni dal banco del pescato che sono state poi restituite al responsabile dell’esercizio commerciale.

I due, italiani di 57 e 51 anni, sono stati denunciati per furto aggravato.

