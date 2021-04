Furto di pneumatici a Cercola, arrestati i due ladri di gomme

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato per tentato furto aggravato Francesco Iossa, 32enne di Pomigliano, e Vincenzo Ruffano, quest’ultimo accusato anche di evasione perché già sottoposto ai domiciliari.

I due uomini sono stati sorpresi nottetempo in via Tenente Barone a Cercola mentre tentavano di rubare gli pneumatici da un’auto in sosta. Notati da una pattuglia di passaggio, Iossa e Ruffano sono stati bloccati, arrestati e poi rinchiusi in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.