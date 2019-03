Furto di pneumatici per 33mila euro nel Napoletano, fermati in quattro e un denunciato

Mercoledì 27 Marzo 2019, 15:51

La notte del 14 marzo erano stati rubati circa 33mila euro di pneumatici nuovi in una società di vendita pneumatici a Marano di Napoli. Dopo poche ore sono state avviate le indagini dai carabinieri della tenenza di cercola dove la vittima del furto aveva sporto la denuncia.Un servizio di osservazione e pedinamento li ha portati in un deposito di un’area adibita a rimessaggio di barche nel quartiere san giovanni dove si erano dati appuntamento gli interessati al traffico di pneumatici.I militari hanno dunque bloccato e fermato, nonostante il tentativo di fuga, armando acciarino, 35enne di San Giorgio a Cremano, rivenditore di gomme usate, Luciano Pizzo, 55enne del corso sirena, Giuseppe d’Agostino, 39enne di Cercola, tutti già noti alle forze dell’ordine e Raffaele Gatta, 56enne di Poggioreale e denunciato per lo stesso reato un 70enne di Ponticelli.I carabinieri hanno poi rinvenuto circa la metà degli pneumatici rubati, del valore di circa 18mila euro, che hanno restituito al proprietario.