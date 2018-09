Rubano documenti e chiedono il riscatto: arrestati tre rom nel Napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Settembre 2018, 12:00

QUALIANO - Tre arresti per estorsione nel campo rom di Qualiano: in manette una coppia di coniugi e un ragazzo di 15 anni, di etnia rom. Il gruppetto aveva preteso e ottenuto ben 500 euro da una coppia di immigrati indiani che avevano subito il furto di una borsa con all'interno importanti documenti tra cui un passaporto, i permessi di soggiorno e una grossa somma di denaro. La coppia ha ceduto al ricatto pur di riottenere quanto prima tutti gli effetti personali, ma quando i malviventi hanno preteso ulteriori mille euro i coniugi hanno deciso di denunciare. Così sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano guidati dal capitano Antonio De Lise che hanno ammanettato i tre responsabili dell'estorsione. Si tratta di Almir Suljevic 32 anni, pregiudicato, della moglie B. S, 27 anni e di un giovane di soli 15 anni, loro vicino di baracca.La borsa era stata trafugata nel negozio dell'indiana, 39 anni, a Varcaturo. Dopo aver ricostruito la dinamica degli ultimi minuti la vittima e il marito 41enne hanno puntato l'attenzione su due donne di etnia rom che si erano accostate al negozio poco prima e che potevano essere le responsabili del furto. E non si sbagliavano. Così si sono subito recati nel campo di via circumvallazione esterna a Qualiano. Lì sono stati indirizzati presso la roulotte dei coniugi e sono iniziate le «contrattazioni» per ottenere di nuovo la borsa trafugata. La vittima aveva urgente bisogno del passaporto a causa di un imminente viaggio nel suo paese di origine. Nella borsa c'erano anche 3200 euro e i permessi di soggiorno della coppia. Così i balordi hanno approfittato della situazione di grossa necessità e hanno pensato di mettere in atto l'estorsione. I coniugi sono stati costretti a cedere sperando di ottenere quanto prima la borsa con tutto il suo contenuto pagando i 500 euro. I ricattatori però hanno consegnato solo i documenti. L'incubo infatti non era finito lì. I banditi hanno chiesto altri soldi per gli altri documenti con la minaccia di incendiare il negozio se non avessero acconsentito alle loro richieste estorsive. Disperata la coppia ha deciso di denunciare.