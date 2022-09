Furto in edicola a Sorrento, rubato l'incasso e gratta e vinci per 20mila euro

Ladri in azione la notte scorsa nel rione Santa Lucia, a Sorrento. Hanno scassinato l’ingresso dell’edicola di Pino Galano e portato via l’incasso di due giorni più gratta e vinci per un valore totale di circa 20mila euro.

Il furto è stato scoperto di prima mattina dallo stesso edicolante: «Sono arrivato e ho trovato la saracinesca aperta – dice Pino Galano, visibilmente scosso da questa brutta vicenda – proprio non me lo aspettavo tant’è che avevo lasciato anche due giorni di incasso».

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Sorrento agli ordini del maggiore Ivan Iannucci che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dell'attività e quelle degli impianti comunali allo scopo di individuare gli autori del raid.