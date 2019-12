BACOLI. Furto con scasso questa mattina intorno alle ore 6 ai danni della Farmacia Guardascione in via De Curtis. La banda di malviventi che ha agito era composta da tre persone e con il volto coperto da passamontagna si è fatta strada aprendo la serranda con un piede di porco. Una volta all'interno si sono diretti verso la cassa dove hanno portato via circa un migliaio di euro e danneggiando anche la parte interna del locale. La farmacia ha fatto sapere che per gli ingenti danni subiti riaprirà lunedì mattina. All'interno dei locali ci sono anche delle telecamere di videosorveglianza che sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Bacoli che hanno avviato le indagini per riuscire a dare un volto ai malviventi. © RIPRODUZIONE RISERVATA