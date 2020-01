Spariscono soldi e gioielli per alcune migliaia di euro dall'abitazione di un giovane imprenditore che sfoga tutta la sua rabbia su Facebook. Il furto è stato messo a segno sabato sera a Meta, in via Angelo Cosenza. I ladri sono riusciti a portare via denaro contante e preziosi per un valore totale stimato in circa 6mila euro. Il raid è avvenuto nella casa che Antonino Dario Cugola divide con la moglie. Ristoratore con locale nel centro storico di Sorrento, il giovane ha affidato ai social network il suo sfogo contro gli autori del furto.

«Che triste realtà - scrive su Facebook - Vi siete tolti lo sfizio di entrare a casa nostra. E io che mi vanto della bellezza e della sicurezza della nostra penisola». Alla irritazione subentra il rammarico. Perché quelli che per i ladri sono oggetti d'oro da rivendere, per chi se li vede portare via molto spesso rappresentano molto più, si tratta di «ricordi bellissimi». Cugola e la moglie, però, vogliono mettersi subito tutto alle spalle. E ieri sono già tornati all'opera nel loro ristorante. Ma la collera non è stata ancora smaltita. Il ristoratore, rivolto ancora ai ladri, dice: «Pensare che ci possa essere tu che vieni e te lo rubi mi fa rabbia. Non per il gesto ma perché anche da quei miseri 5 euro trasuda il nostro lavoro come negli oggetti d'oro che ti sei preso c'era il sudore di mia madre. Ma tu non sai cosa sia lavorare: nessuno potrà mai togliermi l'amore che provo verso mia moglie e i ricordi di mia madre». Cugola ha denunciato il furto ai carabinieri della compagnia di Sorrento che hanno subito avviato le indagini nel tentativo di individuare i ladri.



