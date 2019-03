Furto in cattedrale, sparito un quadro caccia alla turista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 16 Marzo 2019, 09:03

Ha visitato la cattedrale di Sorrento. Poi si è diretta nell'oratorio dove non ha esitato a staccare dalla parete un quadro di un certo valore, a nasconderlo sotto il giubbino e ad allontanarsi in compagnia del marito. Protagonista della vicenda, già segnalata alle forze dell'ordine, una turista straniera in vacanza a Sorrento: una donna di mezza età, per ora senza nome, ma che a breve potrebbe essere individuata grazie alle immagini registrate dalle telecamere che vigilano sulla cattedrale.L'ALLARMEA dare l'allarme sono stati i dipendenti della cooperativa attiva nella parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo. Mentre lavoravano, i ragazzi si sono accorti dell'improvvisa sparizione di un quadro firmato da Vincenzo Martini, conosciuto come il «pittore dei frati francescani di Assisi» per le sue particolari interpretazioni del sentimento religioso e popolare. L'opera, del valore di poco inferiore ai mille euro, rappresentava uno dei paesaggi tipici dell'Umbria, regione che ha visto nascere e svilupparsi il movimento francescano. I dipendenti della cooperativa hanno informato dell'accaduto i vertici della parrocchia, che hanno visionato le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza.