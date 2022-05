Furto all'isola ecologica di Casandrino ladri in fuga con le batterie dei camion

Ladri in azione, ancora una volta, all’isola ecologica di Casandrino. Questa mattina, il personale del centro di raccolta in via IV novembre, al confine con Sant’Antimo, ha fatto l’amara scoperta. Parti dei camion erano a terra e dai veicoli mancavano le batterie di avviamento. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi potrebbero aver agito tra sabato pomeriggio e la notte scorsa. Hanno distrutto la recinzione aprendosi un varco e hanno messo a segno il colpo. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Grumo Nevano, coordinati dai militari della compagnia di Giugliano. Il servizio di raccolta è stato garantito e non ha subito disagi.

APPROFONDIMENTI L'ARRESTO Boscoreale, minaccia e aggredisce la madre rompendole una costola:... IL CASO Napoli, inveisce contro autista del bus per aver saltato una fermata:... LA VIOLENZA Pomigliano, in tre dallo scooter sparano ad auto ma cadono: due...

A poche ore dai fatti, l’assessore all’Ecologia Gennaro Mallozzi ha commentato: «C’è tanta rabbia per questo ennesimo episodio. Siamo fiduciosi che i carabinieri attraverso le immagini riescano a risalire ai responsabili».

Non è la prima volta che l’sola ecologica finisce nel mirino dei ladri. Lo scorso 31 marzo, furono portate via ben sette batterie dai camion. I carabinieri accertarono anche l’irruzione negli uffici dove risultò forzata la porta d’ingresso. Nel bottino dei ladri finirono anche il dvr dell’impianto di videosorveglianza, due smartphone e un tablet.