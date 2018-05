Furto da Leroy Merlin nel centro commerciale Oplonti: arrestata 47enne

Sabato 26 Maggio 2018, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 10:42

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato in flagranza per furto Anna Attanasio, 48enne di Napoli già nota alle forze dell'ordine per reati dello stesso genere.Gli operanti sono intervenuti nel centro commerciale Oplonti a seguito di segnalazione di un addetto alla sicurezza del punto vendita Leroy Merlin, accertando che la donna si era impossessata di materiale elettronico per circa 1.600 euro nascondendolo tra gli abiti indossati.La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto. L’arrestata è in attesa di rito direttissimo.