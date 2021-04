Napoli, ruba il monopattino elettrico: ladro arrestato ai Colli Aminei

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno notato in viale Colli Aminei un uomo che stava trascinando un monopattino elettrico con l’allarme sonoro attivato. I poliziotti lo hanno fermato e, attraverso il sistema Gps installato sul mezzo, hanno accertato che il veicolo, di proprietà di una società di noleggio, era stato rubato in via Pietro Castellino.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Scampia, pregiudicato arrestato con una pistola e droga in auto IL CASO Napoli, parcheggiatore abusivo (senza mascherina) scoperto e... IL CASO Napoli, scoperto e denunciato parcheggiatore abusivo ai​ Decumani

Massimiliano Esposito, 52enne di Marano di Napoli con precedenti di polizia e sottoposto alla misura dell’avviso orale, è stato arrestato per furto aggravato nonché sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19, mentre il monopattino è stato restituito alla società.