Agli arresti domiciliari per droga, evade per rubare una motosega: bloccato nel Napoletano

Già ai domiciliari per droga ha lasciato la sua abitazione senza autorizzazione ed è stato sorpreso a rubare in un’abitazione una motosega professionale. A finire in manette, arrestato dai carabinieri della stazione di Marigliano, L.V. 30enne. Sottoposto nuovamente ai domiciliari è ora in attesa di giudizio. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. © RIPRODUZIONE RISERVATA