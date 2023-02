Napoli, furto in sede Usmen e Fondazione Salvatore: 60enne finisce ai domiciliari

È stato identificato e arrestato il presunto autore di un furto all'interno della sede della società Usmen e della Fondazione Salvatore, nella notte del 15 dicembre 2022 in via Riviera di Chiaia a Napoli.

Si tratta di un 60enne, con precedenti specifici, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip di Napoli su richiesta della Procura partenopea ed eseguita dalla Polizia di Stato lo scorso venerdì. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe introdotto nella sede della Usmen e della Fondazione Salvatore insieme a un complice, non ancora identificato, portando via materiale tecnico-scientifico, in parte storico, per un valore complessivo di circa 25mila euro, nonché medaglie, spille ed accessori di alto valore, attesa la notevole valenza storica.

Le indagini condotte dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, in particolar modo attraverso l'analisi delle immagini estrapolate da alcuni sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di individuare il 60enne; tutto il materiale rubato è stato trovato nella sua abitazione, insieme agli indumenti indossati durante il furto.