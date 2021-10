Napoli: ruba in un negozio di occhiali in via Toledo, ​georgiano bloccato con la refurtiva

Ieri sera gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Toledo sono stati avvicinati dai commessi di un esercizio commerciale i quali avevano fermato un uomo poiché, poco prima, al suo passaggio era scattato l’allarme antitaccheggio dei varchi di uscita.

Gli operatori hanno bloccato K.K., 32enne georgiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, trovandolo in possesso di un paio di occhiali del valore di 165 euro e di una tronchese e lo hanno denunciato per furto aggravato, possesso ingiustificato di grimaldelli nonché per inottemperanza all’ordine di espulsione del Prefetto di Potenza emesso lo scorso 20 settembre; infine, la refurtiva è stata riconsegnata all’addetta alle vendite.