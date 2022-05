A Somma Vesuviana i carabinieri hanno arrestato per furto un 19enne. Sono intervenuti in via Trentola nel cantiere edile impegnato nella costruzione di una nuova scuola media. Lì hanno bloccato il giovane con altri due complici, che aveva tra le mani valvole, centraline e raccordi. Il ragazzo è in attesa di giudizio, mentre i militari sono alla ricerca degli altri due ladri che sono riusciti a fuggire.