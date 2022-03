Furto nel furgone in piazza Amedeo, preso il ladro grazie a un passante

Ha forzato il portellone di un furgone in piazza Amedeo a Napoli. Poi, ha portato via gli attrezzi custoditi all'interno del cassone. Ma il furto non è sfuggito ad un passante che ha immediatamente allertato una pattuglia di carabinieri in transito. E i militari della stazione di Chiaia non ci hanno messo molto a rintracciare l'uomo, grazie alla descrizione fornita dal cittadino. Il 52enne napoletano è stato arrestato per furto pluriaggravato. Recuperata la refurtiva: un saldatore e un martello pneumatico del valore di circa 500 euro.

