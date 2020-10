Furto nel supermercato a Chiaiano, arrestato dopo l'inseguimento

Sono entrati in un supermercato di via Giovanni Antonio Campano nel quartiere di Chiaiano a Napoli e - armati di pistola e con addosso dei caschi neri - hanno rapinato l'esercizio commerciale. Son saliti su uno scooter rubato e fuggiti verso Qualiano. Una pattuglia del nucleo operativo della compagnia carabinieri del Vomero li ha visti e ne è nato un inseguimento. La corsa - durata per chilometri tra auto e pedoni - è terminata a Qualiano in via Ripuaria quando i rapinatori hanno perso il controllo del mezzo per cadere in alcuni rovi. A finire in manette per essere sottoposto a fermo è Salvatore Castaldo, 41enne del quartiere Piscinola già noto alle forze dell'ordine. Il complice è riuscito a fuggire ma i carabinieri sono già sulle sue tracce. Lo scooter è stato sequestrato e sono in corso indagini per capire se i due abbiano commesso altre rapine. Il 41enne è in carcere

