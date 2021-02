Furto nel ​supermercato a Fuorigrotta, 43enne spinge il proprietario e scappa: arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per rapina impropria Mario Borgo, 43enne di Fuorigrotta già noto alle forze dell'ordine sorpreso dal titolare di un supermercato di via Leopardi con alimenti occultati in uno zaino e sotto al giubbotto: oltre 200 euro in prodotti appena rubati. Per garantirsi la fuga ha spinto l’imprenditore ed è fuggito all’esterno dell’attività, passando parte della refurtiva ad un complice datosi alla macchia.

APPROFONDIMENTI IL CASO Una pistola carica in un garage nel Parco San Tammaro: via agli... LA CRIMINALITÀ Una pistola carica sul tavolo della cucina: arrestata 43enne a... LA DROGA Napoli, arrestato corriere della droga: fermato a San Giovanni con... LA DROGA Lotta alla droga, 28enne arrestato a Ercolano con tre dosi di cocaina...

Nonostante il tentativo Borgo è stato bloccato e all’arrivo dei carabinieri tratto in arresto. È ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Indagini in corso per risalire all’identità del complice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA