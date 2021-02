Furto nell'azienda di radar alla zona Asi di Giugliano, ladri via coi cavi elettrici: danni per 100mila euro

Raid alla zona industriale di Giugliano, due furti di cavi elettrici da un’azienda di componenti per radar: danni per centomila euro. Due raid in tre giorni, oltre ad diversi tentativi di intrufolarsi nell’azienda, sono stati messi a segno dai ladri. Nel mirino la Carafa, azienda che si occupa di produzione di componenti radar per il Ministero della Difesa e altre società internazionali. “Hanno portavo via 600 metri di cavi elettrici in tre giorni - racconta il titolare dell’azienda Luca Carafa - un danno di oltre centomila euro compreso lo stop ad alcuni reparti di produzione”. “Sono stati probabilmente i rom - spiega - qui nella zona Asi siamo abbandonati dalle istituzioni e da chi dovrebbe contrastare questi fenomeni. Non è la prima volta che accade e molte aziende - conclude - sono in crisi anche il momento di pandemia. Qui mentre le istituzioni dormono i rom saccheggiano: non ce la faccio più”.

Ultimo aggiornamento: 18:49

