Ruba tablet e smartphone a un'anziana all'Ospedale del mare: denunciato

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un operatore socio-sanitario il quale ha raccontato che, poco prima, aveva notato un uomo che stava rovistando all’interno della borsa di un’anziana paziente ma, al suo arrivo, era riuscito ad allontanarsi.

Gli operatori, sempre all’interno della struttura ospedaliera, lo hanno rintracciato e bloccato trovandolo in possesso di un tablet e uno smartphone con una sim-card di cui non ha saputo giustificare la provenienza. L’uomo, un 45enne torrese con precedenti di polizia, è stato denunciato per tentato furto e ricettazione.